Video Haber SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar!
30.06.2021 | 15:30

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Son dakika haberleri... Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), “Selam Tevhid” soruşturmasında binlerce kişiyle ilgili usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasında karar verildi. Buna göre; MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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