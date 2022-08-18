Video Haber Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video
Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video

Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video

18.08.2022 | 12:04

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Son dakika haberine göre; Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde maç günü seyyar satıcılardan rüşvet alan Kadıköy Belediyesi zabıtalarının görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet çarkı takibe takılmıştı. Tutuklanan 2 zabıtanın seyyar satıcılardan rüşvet aldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

STADYUM ÇEVRESİNDE RÜŞVET ÇARKI

Kadıköy Belediyesi zabıtalarının inşaatları haraca bağladığı ve birçok inşaattan rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı sonrası bu kez Şükrü Saraçoğlu Stadyumu etrafındaki seyyar satıcılardan rüşvet alan zabıtalar tespit edildi.

MALİ ŞUBEYE ŞİKAYET SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

4 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe-Slavacko maçı öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu önüne tezgah açan seyyar satıcılar izlemeye alındı. Bu sırada daha önce de birçok kez olduğu gibi 2 zabıta seyyar satıcılardan rüşvet almaya geldi. Tezgahları tek tek dolaşan ve paralarıa alan 2 zabıta kamera ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seyyar satıcılardan rüşvet alan zabıtaların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde zabıtaların rüşvet aldığı net şekilde görülüyor.

2 ZABITA TUTUKLANDI

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakalayıp gözaltına almıştı.. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlenmişti. İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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