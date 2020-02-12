Son dakika! TSK, Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! | Video
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esad rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:55
İtalya'da Venedik festivali başladı! Ortaya renkli görüntüler çıktı 13.02.2020 | 17:04
00:36
İskoçya'da şelale yukarı aktı 13.02.2020 | 16:46
07:46
01:26
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! 13.02.2020 | 16:44
00:56
Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu 13.02.2020 | 16:27
00:32
01:22
01:54
11:00
Başkan Erdoğan Pakistan'da 13.02.2020 | 15:33
07:26
01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
02:01
00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46