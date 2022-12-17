SON DAKİKA | Türkiye'ye iade edilen Levent Göktaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontorlünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkmesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde tutulacağı öğrenildi.