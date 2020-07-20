Video Haber Son dakika: Twitter'dan flaş siber saldırı skandalı açıklaması! Mavi tikli onaylı hesapların... | Vİdeo

Son dakika: Twitter'dan flaş siber saldırı skandalı açıklaması! Mavi tikli onaylı hesapların... | Vİdeo

Son dakika: Twitter'dan flaş siber saldırı skandalı açıklaması! Mavi tikli onaylı hesapların... | Vİdeo
20.07.2020 | 11:53

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Son Dakika Haberi... Geçtğimiz günlerde Twitter'de pek çok mavi tikli onaylı hesabın hackerlar tarafından ele geçirilmesinin ardında yaşanan gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor! ABD'de FBI'ın yaptığı Twitter uyarısının ardından; Twitter'de bir son dakika açıklamasında bulunarak bilgisayar korsanlarının 8 Twitter hesabından özel verileri ele geçirerek indirdiğini duyurdu.

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