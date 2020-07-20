Son dakika: Twitter'dan flaş siber saldırı skandalı açıklaması! Mavi tikli onaylı hesapların... | Vİdeo

Son Dakika Haberi... Geçtğimiz günlerde Twitter'de pek çok mavi tikli onaylı hesabın hackerlar tarafından ele geçirilmesinin ardında yaşanan gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor! ABD'de FBI'ın yaptığı Twitter uyarısının ardından; Twitter'de bir son dakika açıklamasında bulunarak bilgisayar korsanlarının 8 Twitter hesabından özel verileri ele geçirerek indirdiğini duyurdu.