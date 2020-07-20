Son dakika: Twitter'dan flaş siber saldırı skandalı açıklaması! Mavi tikli onaylı hesapların... | Vİdeo
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması | Video 20.07.2020 | 12:29
03:44
00:43
02:41
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? | Video 20.07.2020 | 11:17
00:41
01:04
02:04
00:25
00:32
00:32
01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video 19.07.2020 | 22:30
05:40
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı | Video 19.07.2020 | 22:10
01:09
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video 19.07.2020 | 22:05
06:44
06:22
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 19.07.2020 | 20:52
00:51
04:30
04:25
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 19.07.2020 | 19:10
01:30
01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
Son Dakika Haberi... Geçtğimiz günlerde Twitter'de pek çok mavi tikli onaylı hesabın hackerlar tarafından ele geçirilmesinin ardında yaşanan gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor! ABD'de FBI'ın yaptığı Twitter uyarısının ardından; Twitter'de bir son dakika açıklamasında bulunarak bilgisayar korsanlarının 8 Twitter hesabından özel verileri ele geçirerek indirdiğini duyurdu.