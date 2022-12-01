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Son dakika: Yılın son MGK'sı toplandı! Kara harekatı masada | Video 01.12.2022 | 18:34
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FOX’tan yine taciz haberciliği | Video 01.12.2022 | 18:31
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Engin Ardıç | Bol bol boş 01.12.2022 | 16:22
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Salih Tuna | Muhalif paralel masa mı kuruluyor? 01.12.2022 | 16:20
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Mahmut Övür | İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasında son tango 01.12.2022 | 15:39
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Mehmet Barlas | Gölge etmeyin yeter 01.12.2022 | 15:17
16:41
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HDP'li Garo Paylan "PKK terör örgütüdür" diyemedi | Video 01.12.2022 | 14:32
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Başkan Erdoğan: "Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik" | Video 01.12.2022 | 10:38
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Bakan Özer, OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde konuştu | Video 01.12.2022 | 10:23
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Nil Nehri'ne devrilen kamyondan atlayan sürücü ölümden döndü | Video 30.11.2022 | 21:40
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Düzceli gençten Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş | Video 30.11.2022 | 18:29
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Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?' 30.11.2022 | 16:40
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK'nın en önemli maddeleri arasında Suriye'nin kuzeyine yapılacak kara harekatı yer alıyor.