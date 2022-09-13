Sosyal konut projesinin detayları belli oldu! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı. 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklandı. Tarihi projenin detaylarının bellli olmasının ardından A Haber canlı yayına konuk olan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, önemli açıklamalarda bulundu. "Devletimizin de böyle önemli bir ihtiyaç ortaya çıkması durumunda hızlı bir reaksiyon gördüğünü görmek gerçekten bizleri mutlu etti." diyen Mehmet Kalyoncu, "Biz de özel sektör olarak memleketimizin faydasına bir işte bulunma imkanımız olursa bizim için tarihi bir vazife olur." ifadelerini kullandı.