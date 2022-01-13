Video Haber Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video
Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video

Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video

13.01.2022 | 22:44

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Onbaşı Muhammed Enes Koç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine telefonla taziyelerini ilettiği görüntüler yer aldı.

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