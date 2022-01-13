Soylu'dan Akçakale'de şehit olan Koç'un ailesine taziye ziyareti | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Onbaşı Muhammed Enes Koç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine telefonla taziyelerini ilettiği görüntüler yer aldı.