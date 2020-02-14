Survivor 2020 Ünlüler Takımı açıklandı! İşte 2020 Survivor Ünlüler Takımı Yarışmacıları... | Video
2020 Survivor yarışması Ünlüler Takımı yarışmacıları açıklandı! İşte TV8 Survivor 2020 yarışmasında; Gönüllüler Takımı Yarışmacıları'na karşı yarışacak olan 2020 Survivor Ünlüler Takımı yarışmacıları...
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI AÇIKLANDI! İŞTE SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI | VİDEO
SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU! İŞTE 2020 SURVİVOR YARIŞMASI'NDA YARIŞACAK YARIŞMACILAR VE ÖZELLİKLERİ... | VİDEO
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