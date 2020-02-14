Survivor 2020 Yarışmacıları belli oldu! İşte 2020 Survivor Yarışması'nda yarışacak yarışmacılar ve özellikleri... | Video

Survivor 2020 Yarışması'nda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımları yarışmacıları belli oldu! İşte TV8 2020 Survivor Yarışmasında; Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları ve tüm özellikleri...