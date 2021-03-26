Süveyş Kanalı'nda kaos büyüyor! Karaya oturan gemi 'The Ever Given' trafiği kilitledi! | Video

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösterilen Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı gemi "The Ever Given", kum fırtınası sonrası karaya oturdu. Kanalı kapatan gemi, küresel ticarete milyarlarca dolar zarar verdi. Tankerlerin kanaldan geçememesi nedeniyle petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Gemiye yardım için Türkiye'den de destek gelmesi gündemde... Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' gemisi de operasyon için hazırda bekletiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." ifadesini kullanmıştı. İşte detaylar...