Video Haber Süveyş kanalını tıkayan yük gemisi "The Ever Given" hareket etti! | Video

Süveyş kanalını tıkayan yük gemisi "The Ever Given" hareket etti! | Video

Süveyş kanalını tıkayan yük gemisi
28.03.2021 | 20:47

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Süveyş kanalını tıkayan yük gemisi "The Ever Given" hareket etti! İşte detaylar...

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