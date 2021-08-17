Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video

Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani, daha fazla kan dökülmesini engellemek için Afganistan'ı terk ettiğini belirtirken, yeni bir gelişme yaşandı. Taliban hareketinin kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü.