Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
02:39
Taliban'ın kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü | Video 17.08.2021 | 18:11
00:47
04:01
Mahmut Övür | Siyasi yalanlar ve tehlikeli yalanlar 17.08.2021 | 16:14
07:21
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Neredesin? 17.08.2021 | 15:47
04:37
13:45
00:50
HDP'nin yasadışı etkinliğine 11 gözaltı 17.08.2021 | 15:22
07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
01:44
Mehmet Barlas | Amerika bir gün Amerika’yı da terk eder 17.08.2021 | 12:30
02:39
15:34
00:44
07:12
Afganistan'da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video 16.08.2021 | 21:48
01:20
Kabil'deki kaos batı basınında | Video 16.08.2021 | 21:40
01:43
00:38
Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu | Video 16.08.2021 | 20:41
02:10
"Güle güle can kardaşlar" | Video 16.08.2021 | 20:34
01:45
Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması | Video 16.08.2021 | 20:32
Afganistan'da uzun süredir ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkede yönetimi ele geçirdi. Devlet Başkanı Eşref Gani, daha fazla kan dökülmesini engellemek için Afganistan'ı terk ettiğini belirtirken, yeni bir gelişme yaşandı. Taliban hareketinin kurucularından Abdul Ghani Baradar, Afganistan'a döndü.