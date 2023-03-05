Tanju Özcan: "Akşener'in çağrı yaptığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masum değil" | Video

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 6'lı koalisyon masasının Meral Akşener tarafından devrilmesinin ardından CHP içerisinden Akşener'e yönelik suçlamalara karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun süreçteki rolünün altını çizdi ve aylardır yaptıkları PR çalışmalarıyla konuyu buraya getirenin bizzat kendileri olduğunu aktardı.