Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması: "Adaylığı müsbet olur" | Video

Daha önce Abdullah Gül'ün muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması için teklif götürdüğünü belirten Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gül'ün son dönem açıklamalarının "adaylık sinyali" olarak yorumlanmasını "müspet bir harekettir" diyerek destek verdi.