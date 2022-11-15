Teröre çanak soruya eski şube müdürü izin vermedi: "Yapılanlar doğru" | Video

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Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan yayın konuğu olduğu Tele 1'de terör saldırılarının görüntülerinin engellenmesi ve devamının geleceğine ilişkin terör propagandasına ilişkin sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.