Video Haber Terörist sınırda çukur kazıyor! O anlar böyle görüntülendi | Video
Terörist sınırda çukur kazıyor! O anlar böyle görüntülendi | Video

Terörist sınırda çukur kazıyor! O anlar böyle görüntülendi | Video

16.01.2024 | 14:40

Son dakika haberleri… Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK’lı teröristler Türkiye sınırına yakın bölgede hendek kazıyor. A Haber ekibi PKK’lı teröristleri çukur kazarken görüntüledi..

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