Video Haber Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı | Video
Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı | Video

Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri paylaşıldı: İşte üretim hattı | Video

17.03.2023 | 19:54

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teknoloji kampüsünden üretim hattına ilişkin video paylaşıldı.

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