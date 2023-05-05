Video Haber TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video
TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video

TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video

05.05.2023 | 14:28

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu. TOGG’un Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyor.

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