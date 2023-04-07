TOGG’dan yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı: "Bizi izlemeye devam edin" | Video

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil Togg'un, ilk teslimatların sevkiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verildi.