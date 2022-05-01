Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında eğlenceli anlar! | Video 01.05.2022 | 01:18
00:27
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti | Video 30.04.2022 | 23:40
00:41
Bağdat Caddesi’nde Trabzonspor bayrağına izin vermediler | Video 30.04.2022 | 23:31
10:36
Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi | Video 30.04.2022 | 23:07
05:01
2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor… Kutlamalardan ilk görüntüler | Video 30.04.2022 | 23:14
00:42
Londra'da Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutluyor! | Video 30.04.2022 | 23:07
01:03
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti | Video 30.04.2022 | 22:56
02:20
07:18
01:18
Angelina Jolie Lviv’de | Video 30.04.2022 | 21:40
03:35
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar | Video 30.04.2022 | 20:56
28:27
01:59
Yıldız Tilbe kaza yaptı! | Video 30.04.2022 | 18:41
04:08
Melih Altınok | Yapmışlar bir eşeklik büyüklük sizde kalsın 30.04.2022 | 15:57
03:12
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Bu 'kafa'dan dönmek zor! 30.04.2022 | 15:49
08:53
03:13
Engin Ardıç | Fabrikanın ayarı 30.04.2022 | 11:50
04:21
Mahmut Övür | Otel odasında İmamoğlu ile gergin anlar 30.04.2022 | 11:47
01:59
Mehmet Barlas | Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ne konuşuldu? 30.04.2022 | 11:42
05:01
Salih Tuna | Nereye mi gidiyoruz? 30.04.2022 | 09:46
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da futbolcular, kutlamaların ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas ve İsmail Köybaşı, tercüman ile rolleri değişti ve eğlenceli anlar yaşandı.