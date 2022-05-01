Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında eğlenceli anlar! | Video

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da futbolcular, kutlamaların ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas ve İsmail Köybaşı, tercüman ile rolleri değişti ve eğlenceli anlar yaşandı.