Trump, yarın hakim karşısına çıkmak üzere New York’ta | Video

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından hakim karşısına çıkmak üzere Florida’dan New York’a geldi.