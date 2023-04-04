Trump, yarın hakim karşısına çıkmak üzere New York’ta | Video
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından hakim karşısına çıkmak üzere Florida’dan New York’a geldi.
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