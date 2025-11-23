Video Haber Türkiye'nin COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi
23.11.2025 | 09:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildiğini açıklayarak, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na (COP30) katılmak üzere bulunduğu Brezilya'nın Belem kentindeki temaslarını sürdürüyor. Konferans kapsamında COP31'in gelecek yıl nerede düzenleneceğine ilişkin müzakerelere katılan Bakan Kurum, söz konusu konferansın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Bakan Kurum karara ilişkin, "Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere ve nihayetinde COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye. Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, AVUSTRALYA İLE SIKI REKABET HALİNDEYDİ
Türkiye, COP30 görüşmeleri sırasında gelecek yılın konferansının nerede düzenleneceğine ilişkin Avustralya ile sıkı rekabet halinde bulunuyordu. Ev sahibinin belirlenememesi durumunda etkinlik, BM'nin İklim Merkezi'nin bulunduğu Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenecekti.

COP KONFERANSLARI
Her yıl gerçekleştirilen Taraflar Konferansı, iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve yenilikçi çözümler için önemli bir platform. 1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.

