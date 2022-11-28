Video Haber Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video
Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video

Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video

28.11.2022 | 20:18

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Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşem Özkiraz’ın ifadesi kapsamında arkadaşı olan S.U. İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınacakların sayısının artabileceği öğrenildi.

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