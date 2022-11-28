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OTOMATİK OYNAT
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Türkiye’yi şoke etmişti! Sahte doktorun ailesi konuştu | Video 28.11.2022 | 20:18
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Hilal Kaplan | Devlet adamı Erdoğan 28.11.2022 | 16:19
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Engin Ardıç | Gülünç olmayın Ali Bey 28.11.2022 | 16:17
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Melih Altınok | Güldür güldür muhalefet 28.11.2022 | 16:13
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Mehmet Barlas | İstanbul'da gerçek seçim startı verildi 28.11.2022 | 16:11
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Ufuk Sandık | Togg kapora şovu yapamayacak 28.11.2022 | 16:07
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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
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SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan açıkladı! Erken seçim olacak mı? | Video 28.11.2022 | 14:26
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Hain saldırının hesabı soruldu: 13 terörist etkisiz | Video 27.11.2022 | 16:53
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Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında | Video 27.11.2022 | 15:45
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İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video 27.11.2022 | 13:11
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PKK/YPG Şehba mıntıkasından temizlenecek! Terör koridoru son bulacak | Video 27.11.2022 | 12:15
Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşem Özkiraz’ın ifadesi kapsamında arkadaşı olan S.U. İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınacakların sayısının artabileceği öğrenildi.