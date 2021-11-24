Video Haber Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi | Video
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi | Video

Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi | Video

24.11.2021 | 00:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL’ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi | Video 01:41
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi | Video 24.11.2021 | 00:23
Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? | Video 05:10
Ekonomiye kur üzerinden saldırı! Türkiye ekonomisinin önü kimler tarafından kesilmek isteniyor? | Video 23.11.2021 | 23:10
Kadir İnanır’dan beklenen haber geldi! Doktorlarından Kadir İnanır’ın son sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama geldi! | Video 04:59
Kadir İnanır'dan beklenen haber geldi! Doktorlarından Kadir İnanır'ın son sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama geldi! | Video 23.11.2021 | 22:17
PKK’dan Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video 00:33
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz, özerklik istiyoruz | Video 23.11.2021 | 22:04
Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık | Video 13:15
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık | Video 23.11.2021 | 21:03
Bursa Ziraat Odaları Başkanı Sadi Aktaş, şeker fiyatının artmasına isyan etti: Türkiye’de şeker krizi yok, bolluğu var | Video 02:52
Bursa Ziraat Odaları Başkanı Sadi Aktaş, şeker fiyatının artmasına isyan etti: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var | Video 23.11.2021 | 21:04
Son dakika: Merkez Bankası’ndan döviz kuru açıklaması | Video 12:41
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması | Video 23.11.2021 | 18:14
Son dakika: Merkez Bankası’ndan döviz kuru açıklaması | Video 03:06
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması | Video 23.11.2021 | 18:00
BAE’den Türkiye’ye yatırım atağı | Video 02:16
BAE'den Türkiye'ye yatırım atağı | Video 23.11.2021 | 17:47
Haşmet Babaoğlu | Normal mi şimdi bu? 02:53
Haşmet Babaoğlu | Normal mi şimdi bu? 23.11.2021 | 17:02
Mehmet Barlas | Karnından konuşanlar 01:58
Mehmet Barlas | Karnından konuşanlar 23.11.2021 | 16:57
Mahmut Övür | Helalleşme meselesi nereden çıkmış? 03:39
Mahmut Övür | Helalleşme meselesi nereden çıkmış? 23.11.2021 | 16:52
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalar: ’’Erken seçim olmayacak’’ 23:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalar: ''Erken seçim olmayacak'' 23.11.2021 | 13:04
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 43:36
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti? 23.11.2021 | 14:16
Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar! 02:33
Son Dakika: 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili çarpıcı açıklamalar! 23.11.2021 | 11:33
SON DAKİKA: Bahçeli’den kur operasyonuna çok sert tepki! 12:33
SON DAKİKA: Bahçeli'den kur operasyonuna çok sert tepki! 23.11.2021 | 12:03
Son Dakika: Vedat Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 01:48
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak? 23.11.2021 | 11:39
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar 46:34
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar 23.11.2021 | 11:35
Son dakika: Kaşıkçı davasında yeni gelişme! 00:08
Son dakika: Kaşıkçı davasında yeni gelişme! 23.11.2021 | 11:02
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan ’DEAŞ’ mesajı! Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz 07:31
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:45

Türk Lirasına karşı başlatılan manipülasyon sonrası kurda dalgalı bir seyir söz konusu olurken, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi. Paylaşımında Rahip Brunson olayından sonra TL'ye karşı başlatılan kur savaşına değinen Brooks, o dönemde de TL'nin adil değerinden daha fazla gösterildiğini vurguladı. Brooks'un paylaşımı yaptığında dolar karşısında TL 12.50 lirasında seyrederken, Brooks, TL'nin adil değerinin 9.50 civarında olduğunu ifade etti, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açık bir şekilde ortaya koydu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA