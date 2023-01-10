Video Haber Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video
Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video

Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video

10.01.2023 | 09:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uşak’ta 120 kişinin gözaltına alındığı ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nu Bakan Soylu yönetti | Video 04:00
Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video 10.01.2023 | 09:01
Uşak’ta ’Kökünü Kurutma’ operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 04:00
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 kişi gözaltında | Video 10.01.2023 | 08:44
Kalaşnikofla balkondan ateş açan şahıs kamerada | Video 00:17
Kalaşnikofla balkondan ateş açan şahıs kamerada | Video 09.01.2023 | 21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar: EYT yakında Meclis’te, Köprü ve otoyol fiyatlarında artış yok | Video 47:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar: EYT yakında Meclis'te, Köprü ve otoyol fiyatlarında artış yok | Video 09.01.2023 | 20:57
Başkan Erdoğan açıkladı: EYT düzenlemesi yakında Meclis’te | Video 00:29
Başkan Erdoğan açıkladı: EYT düzenlemesi yakında Meclis'te | Video 09.01.2023 | 20:46
Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video 03:18
Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video 09.01.2023 | 20:17
Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video 02:28
Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video 09.01.2023 | 19:56
Buzlanma ve sis kaynaklı 3 ayrı kaza gerçekleşti: 4 yaralı | Video 01:43
Buzlanma ve sis kaynaklı 3 ayrı kaza gerçekleşti: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 18:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan A Haber CANLI İZLE! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? | Video 01:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan A Haber CANLI İZLE! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? | Video 09.01.2023 | 17:09
Melih Altınok | Akşener 15 Temmuz’da sepet yapmış 03:42
Melih Altınok | Akşener 15 Temmuz'da sepet yapmış 09.01.2023 | 16:35
Mehmet Barlas | 6’lı masanın HDP’li aday taktiği 03:16
Mehmet Barlas | 6'lı masanın HDP'li aday taktiği 09.01.2023 | 16:27
Son Dakika: Bakan Kirişçi’den et fiyatları açıklaması | Video 03:27
Son Dakika: Bakan Kirişçi'den et fiyatları açıklaması | Video 09.01.2023 | 15:23
Son Dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Bayram sonrası seçime gidilebilir | Video 26:39
Son Dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bayram sonrası seçime gidilebilir" | Video 09.01.2023 | 15:11
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 22:51
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni Nesil "Fırtına Obüsleri" Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 09.01.2023 | 13:30
SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Yunanistan’a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın | Video 01:32
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı: "Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın" | Video 09.01.2023 | 11:48
Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar | Video 01:17
Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar | Video 08.01.2023 | 22:52
Adıyaman’da derbi sonrası arbedeler yaşandı | Video 00:46
Adıyaman’da derbi sonrası arbedeler yaşandı | Video 08.01.2023 | 22:31
Başkan Erdoğan programda Aşık Veysel’den ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ı seslendirdi | Video 03:28
Başkan Erdoğan programda Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi | Video 08.01.2023 | 22:28
Başkan Erdoğan’dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar | Video 01:08:35
Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar | Video 08.01.2023 | 22:26
Japonya, İngiltere, Avustralya ve ABD’den hava indirme tatbikatı | Video 12:41
Japonya, İngiltere, Avustralya ve ABD'den hava indirme tatbikatı | Video 08.01.2023 | 20:19

Uşak’ta 33.sü gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 127 hedefe yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Nasıl terörün kökünü kurutmak için ortaya mücadele koyuyorsak aynı şekilde uyuşturucu ile de mücadelemizde galip gelen biz olacağız” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ülke genelinde 33.sü düzenlenen kökünü kurutma operasyonları bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla Uşak'ta gerçekleşti. Kentin çeşitli yerlerinde 127 farklı adrese yapılan operasyonlarda 120 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon sonrasında basın mensuplarına İl Emniyet Müdürlüğü binasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonlarla birlikte terörle yapılan mücadele gibi uyuşturucu ile yapılan mücadelede de galip gelineceğini söyledi. 609 polis ve jandarmanın operasyonlara katıldığını da söyleyen Bakan Soylu, "Bugün sabah erken saatlerde Uşak vilayetimizdeyiz. Sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarmadan müteşekkil arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıkmış oldular. Gerek jandarma genel komutanlığı, gerek emniyet, Uşak polisimiz, il emniyet ve il jandarma komutanlığımız, narkotik başkanlığımız ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılığın koordinasyonluğuyla bu sabah 127 hedefe yönelik 33.'sünü gerçekleştirdiğimiz operasyonu başlattık. Şu saat itibariyle 120 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcıları, imal edip satanlar; aziz milletimize şunu söylemek istiyorum tüm güvenlik güçleri olarak büyük mücadele ile uyuşturucunun kökünü kazıtmaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz, bir taraftan da devletimizin tüm kurumlarıyla tedaviyle de mücadele ediyoruz. İnanıyoruz ki biz Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu çeşitli miktarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik anlayış sergilerken, biz hem büyük operasyonu yapıp hem de kanalları çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın. Terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyup bunu halen devam ettiriyorsak, aynı şekilde de uyuşturucu da galip gelen biz olacağız. Gençlerimizi, ailelerimizi, çocukları uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Bu operasyon ülkenin her yerinde devam edecek. Buradan Uşaklı hemşerilerimize de bize güvenmelerini, güvenlik güçlerimizin de büyük bir mücadele ortaya koyduğunu bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'ya yapılan operasyonlarda Vali Turan Ergün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz eşlik etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA