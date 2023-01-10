Uşak'ta 120 kişinin gözaltına alındığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bakan Soylu yönetti | Video
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Uşak’ta 33.sü gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 127 hedefe yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Nasıl terörün kökünü kurutmak için ortaya mücadele koyuyorsak aynı şekilde uyuşturucu ile de mücadelemizde galip gelen biz olacağız” dedi.