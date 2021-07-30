Video Haber Vali Coş'tan darbecilere tepki! | Video

Vali Coş'tan darbecilere tepki! | Video

Vali Coş'tan darbecilere tepki! | Video
30.07.2021 | 23:30

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Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gözaltına alınan askerlere tepki gösterdi. Millete nasıl ateş ettiniz diye soran Vali Coş, "siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" dedi.

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