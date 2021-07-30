Vali Coş'tan darbecilere tepki! | Video
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 6 gözaltı 30.07.2021 | 11:27
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı | Video 30.07.2021 | 10:18
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, gözaltına alınan askerlere tepki gösterdi. Millete nasıl ateş ettiniz diye soran Vali Coş, "siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" dedi.