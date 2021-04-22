Vali Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla paylaştı | Video
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla birlikte yaşadı.