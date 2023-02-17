Yaralı depremzedelerden 4’ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi | Video

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 30 kişi, Adana’dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi. Depremzedelerden 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.