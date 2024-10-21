Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanede 2018 yılında çalışan hemşire konuştu

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında adı geçen bir hastanede 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş, "Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundum. Ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık" dedi.