Video Haber Yenikapı sahilde tur teknesi battı | Video
Yenikapı sahilde tur teknesi battı | Video

Yenikapı sahilde tur teknesi battı | Video

28.06.2023 | 22:55

Yenikapı'da demirli olarak bulunan tur teknesi bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, kıç kısmı batan tekne hala suda bekliyor.

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