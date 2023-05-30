Video Haber YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi" | Video
YSK Başkanı Ahmet Yener:

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi" | Video

30.05.2023 | 14:51

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayısta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçlarının Resmi Gazete’ye gönderildiğini duyurdu.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayısta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan itirazların karara bağlandığını ve sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyleyen Yener şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensuplarımız 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17:00 itibariyle olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazeteye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88.92, yurt dışında yüzde 53.80 oranında katılım olduğu görülmüş. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür. Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız."

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