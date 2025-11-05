Video Haber Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video
Yüksekovalı vatandaşlar:

Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video

05.11.2025 | 09:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan gelişmeler, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Özellikle MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrıyla başlayan ve adım adım ilerleyen süreç, karşılıklı görüşmelerle iyi sonuçlar verirken, Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamaları bölgede sevinçle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı son açıklamalar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında olumlu yankı uyandırdı. Yüksekovalılar, Bahçeli'nin bu sürecin başından beri attığı adımların Türkiye'ye huzur ve barışı getireceğine inandıklarını belirterek, MHP liderine teşekkürlerini iletti.

Yüksekovalı vatandaşlar, "Devlet Bahçeli'nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek ve bu barışçıl adımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır gözyaşı ve kan kimseye bir faydası olmadı. Özellikle Devlet Bahçeli'nin cesur ve güvenilir süreç adımları bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah bu süreç en güzel şekilde sonuçlanır. Özellikle bu sürece destek sağlayan tüm liderlere teşekkür ediyoruz" dediler.
Sürecin mimarlarına minnettar olan Yüksekovalılar, "İlk günden beri liderlerin göstermiş olduğu başarılı süreç adımları için hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar süren çatışma ve gerilimin ardından gelen bu olumlu gelişmeler, bölge insanının geleceğe dair umutlarını artırdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüksekovalı vatandaşlar: Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye’ye huzur ve barışı getirecek | Video 02:43
Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video 05.11.2025 | 09:41
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 00:52
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 05.11.2025 | 08:39
Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır | Video 00:14
Devlet Bahçeli: "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" | Video 04.11.2025 | 11:32
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir | Video 37:31
Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir" | Video 04.11.2025 | 11:29
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 01:33
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce'de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 04.11.2025 | 10:10
Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Bakan Yerlikaya: "8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" | Video 04.11.2025 | 08:35
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan A Haber’e özel açıklamalar! 03.11.2025 | 22:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.11.2025 | 18:26
İstanbul’da Gazze zirvesi! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar 13:22
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar 03.11.2025 | 18:19
İstanbul’daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 00:45
İstanbul'daki kritik Gazze toplantısı başladı | Video 03.11.2025 | 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye destek programını başlatıyoruz 24:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz 03.11.2025 | 12:03
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! Murat Kurum Bey Mahallesi kuruluyor | Video 00:40
Osmaniye’den Bakan Kurum’a anlamlı teşekkür! "Murat Kurum Bey Mahallesi" kuruluyor | Video 03.11.2025 | 11:49
Milli uydu FERGANİ FGN-100-D2 uzayda | Video 02:22
Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video 03.11.2025 | 11:12
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02:04
Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma | Video 02.11.2025 | 14:07
Bakan Işıkhan, İsveç’te ’Göçün 60. Yılı’ programına katıldı | Video 05:45
Bakan Işıkhan, İsveç'te 'Göçün 60. Yılı' programına katıldı | Video 02.11.2025 | 09:49
Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: İstanbul’da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz! | Video 21:48
Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İstanbul'da bir fetret devri yaşansın istemiyoruz!" | Video 01.11.2025 | 16:18
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Başkan Erdoğan: İsrail’in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor | Video 26:20
Başkan Erdoğan: "İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor" | Video 31.10.2025 | 16:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ağrı’da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik | Video 00:53
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Ağrı'da yaptığımız operasyonumuzla; 761 kilogram metamfetamin ele geçirdik" | Video 31.10.2025 | 11:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY