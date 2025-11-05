Yüksekovalı vatandaşlar: "Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek" | Video 05.11.2025 | 09:41 Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan gelişmeler, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Özellikle MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı çağrıyla başlayan ve adım adım ilerleyen süreç, karşılıklı görüşmelerle iyi sonuçlar verirken, Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamaları bölgede sevinçle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı son açıklamalar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında olumlu yankı uyandırdı. Yüksekovalılar, Bahçeli'nin bu sürecin başından beri attığı adımların Türkiye'ye huzur ve barışı getireceğine inandıklarını belirterek, MHP liderine teşekkürlerini iletti.

Yüksekovalı vatandaşlar, "Devlet Bahçeli'nin her bir adımı Türkiye'ye huzur ve barışı getirecek ve bu barışçıl adımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır gözyaşı ve kan kimseye bir faydası olmadı. Özellikle Devlet Bahçeli'nin cesur ve güvenilir süreç adımları bizleri fazlasıyla mutlu etti. İnşallah bu süreç en güzel şekilde sonuçlanır. Özellikle bu sürece destek sağlayan tüm liderlere teşekkür ediyoruz" dediler.

Sürecin mimarlarına minnettar olan Yüksekovalılar, "İlk günden beri liderlerin göstermiş olduğu başarılı süreç adımları için hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar süren çatışma ve gerilimin ardından gelen bu olumlu gelişmeler, bölge insanının geleceğe dair umutlarını artırdı.