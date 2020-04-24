Yunanistan’daki Midilli adasında insanlık dramı | Video

Yunanistan’ın Moria Mülteci Kampı’nda koronavirüs tedbirleri alınmadı. Mültecilere kahvaltı paketleri üzerlerine atılarak verildi. Yunanistan’daki mülteciler hem hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldı hem de aç kalmamak için üzerlerine atılan kahvaltı paketlerini almaya çalıştı. Geçtiğimiz gün ‘Salgına Karşı Güvende Değiliz’ oturma eylemini de yapan mültecilerden bir bebeğin hiçbir şeyden habersiz bekleyişi ve ezilmekten son anda kurtuluşu görüntülere de yansıdı. İşte o görüntüler:

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Avrupa'nın en büyük mülteci kampı olan Moria Mülteci Kampı'nda mültecilere kahvaltı paketleri üzerlerine atılarak verildi. Üç bin kişilik kampta, Koronavirüsü karşı hiçbir tedbirin alınmadığı mülteci kampında mülteciler hem hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldı hem de aç kalmamak için üzerlerine atılan kahvaltı paketlerini almaya çalıştı. Bebeklerin anne kucağında göründüğü kamera kaydında, yerlere düşen kahvaltı paketlerini mülteciler almaya çalıştı. Bir bebeğin hiçbir şeyden habersiz bekleyişindeki yüz ifadesi görüntülere de yansıdı. Hatta bebek kargaşa da neredeyse ezilme tehlikesi yaşıyordu.

MÜLTECİLERE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ ALINMADI, KAHVALTILAR ÜZERLERİNE ATILDI

Yunanistan'da mülteci kampında zor anlar yaşayan mültecilerin videosunu Almanya'dan Ansgar Glister isimli kişi paylaştı. Görüntülere, Yunanistan'ın Moria Mülteci Kampı'ndaki durumu hayvanat bahçesinin beslenme şekline benzetti. Koronavirüs salgını döneminde insan hayatının hiçe sayıldığını ve kalabalığın içerisindeki insanlara değersizce davranıldığı ifade etti.

İKİ KİŞİNİN VURULDUĞU BİLDİRİLDİ

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bu kampta geçtiğimiz günlerde oturma eylemi de yapılmıştı. Üç bin kişilik kapasitesi olan kampta 20 bini aşan mülteci kaldığı kaydedilmişti. Mülteciler "Salgına Karşı Güvende Değiliz" diyerek protesto eylemi yapılmıştı. Bu kampta iki mültecinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.