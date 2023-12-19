Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu | Video

Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda 1800 yıllık ameliyat aletleri ortaya çıkarıldı. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında 9 yıldan bu yana sürdürülen kazılar devam ediyor.