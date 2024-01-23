2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları!
Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde adaylar açıklandı. Ünlü yönetmen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 dalda aday göstererek, zirveye oturdu.
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