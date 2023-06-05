60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İzzet Yıldızhan bu kez yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Dokuz çocuk sahibi, 60 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor yaparken paylaşım yaptı. İşte 60 yaşındak iİzzet Yıldızhan’ın şınav çekerken o görüntüleri!