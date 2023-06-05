Video Magazin 60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video
60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video

60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video

05.06.2023 | 22:36

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İzzet Yıldızhan bu kez yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Dokuz çocuk sahibi, 60 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor yaparken paylaşım yaptı. İşte 60 yaşındak iİzzet Yıldızhan’ın şınav çekerken o görüntüleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video 00:20
60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video 05.06.2023 | 22:36
Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video 00:13
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video 05.06.2023 | 10:16
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları yağmurun tadını çıkardı! Çamurun içinde futbol oynadılar! | Video 00:42
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları yağmurun tadını çıkardı! Çamurun içinde futbol oynadılar! | Video 04.06.2023 | 19:04
Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya hem dansı, hem de ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde! | Video 00:06
Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya hem dansı, hem de ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde! | Video 01.06.2023 | 21:33
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video 01:39
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video 01.06.2023 | 09:57
Merve Dizdar’ın Cannes’daki konuşmasına tepki sürüyor | Video 00:19
Merve Dizdar'ın Cannes'daki konuşmasına tepki sürüyor | Video 30.05.2023 | 08:25
Pınar Deniz’in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek’in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video 00:06
Pınar Deniz'in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek'in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video 29.05.2023 | 16:15
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video 02:02
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video 29.05.2023 | 15:52
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 00:42
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 29.05.2023 | 14:30
Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! İşte düğünden ilk görüntüler | Video 00:41
Mehmet Yalçınkaya'nın mutlu günü! İşte düğünden ilk görüntüler | Video 28.05.2023 | 16:58
Fahriye Evcen’in oğlu Karan’la keyifli anları! İşte Karan’ın o mutluluk pozları! | Video 00:26
Fahriye Evcen’in oğlu Karan’la keyifli anları! İşte Karan’ın o mutluluk pozları! | Video 27.05.2023 | 19:40
Hakan Sabancı, Hande Erçel’i Cannes’ta yalnız bırakmadı! | Video 00:42
Hakan Sabancı, Hande Erçel’i Cannes’ta yalnız bırakmadı! | Video 25.05.2023 | 22:52
‘Lolita olacağım’ diyen Seda Sayan geçirdiği operasyonla yine sosyal medyanın dilinde! | Video 00:15
‘Lolita olacağım’ diyen Seda Sayan geçirdiği operasyonla yine sosyal medyanın dilinde! | Video 25.05.2023 | 19:01
Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti | Video 05:35
Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti | Video 25.05.2023 | 13:04
Cannes Film Festivali’ndeki kıyafeti olay olan Merve Dizdar’dan tarzını eleştirenlere tokat gibi yanıt! Bayılırım rüküşlüğe… | Video 02:32
Cannes Film Festivali'ndeki kıyafeti olay olan Merve Dizdar’dan tarzını eleştirenlere tokat gibi yanıt! "Bayılırım rüküşlüğe…" | Video 25.05.2023 | 11:42
Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın eğlenceli dansı sosyal medyayı salladı! | Video 01:00
Özge Özpirinçci ve kızı Mercan'ın eğlenceli dansı sosyal medyayı salladı! | Video 22.05.2023 | 13:07
Hadise ve Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! | Video 00:32
Hadise ve Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! | Video 20.05.2023 | 14:34
SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video 00:51
SON DAKİKA: Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! | Video 20.05.2023 | 15:04
Ayşegül Yıldız, Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? | Video 01:19
Ayşegül Yıldız, Survivor Semih ile aşk mı yaşıyor? | Video 17.05.2023 | 16:16
Sihirli Annem’in melez yıldızı Jennifer Boyner, değişimiyle ağızları açık bıraktı | Video 00:10
Sihirli Annem'in melez yıldızı Jennifer Boyner, değişimiyle ağızları açık bıraktı | Video 17.05.2023 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA