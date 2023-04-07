Bartın’da yangın: Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi hayatını kaybetti | Video
Bartın’da 3 katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş hayatını kaybetti.
Yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yangında hayatını kaybeden Yücel Aktaş'ın ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası, Nesrin Aktaş'ın da üvey annesi olduğu öğrenildi.
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