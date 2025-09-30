Dilan çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşıyordu. Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ayrıldıklarını geçtiğimiz haftalarda açıkladı. Bugün bir etkinliğe katılan Deniz, ayrılıkla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Dilan çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu! 30.09.2025 | 21:49
00:45
Alişan'dan çocukları ve yeğeniyle eğlenceli paylaşım | Video 29.09.2025 | 16:36
04:01
09:03
Kaza mı, cinayet mi, intihar mı? Sanatçı Güllü'nün ölümündeki şüphe | Video 29.09.2025 | 10:34
01:08
00:41
Gülseren Ceylan’dan, eşi Mehmet Ali Erbil'e doğum günü kutlaması | Video 28.09.2025 | 14:18
00:11
Küfür yiyen muhabir Nejat İşler'e kafa attı | Video 28.09.2025 | 09:03
04:30
00:24
Derya Tuna kardeşine son kez veda etti! Gözyaşlarına boğuldu! 26.09.2025 | 19:50
02:45
00:15
00:50
Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video 26.09.2025 | 09:48
00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video 26.09.2025 | 09:42
00:18
02:22
00:09
00:26
01:40
03:45
00:17
Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video 22.09.2025 | 09:55