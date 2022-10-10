Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tatlıses dün akşam kına gecesi yaptı. Gecede kına yakılırken Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.