Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'in doğum gününü kutladı! İşte doğum gününden kareler! | Video
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İki ünlü isim Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, 2014 yılında evlendi. Mutlu evlilikleri olan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın bu evliliğinden Emir Aras ve Alara adını verdiği iki çocuğu var. Sosyal medyayı sık kullanan çift, bu kez oğulları Emir’in 7’nci yaş gününü kutladı. Ailece yapılan kutlamada duygusal anlar yaşandı. İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar oğulları Emir'in doğum gününden kareler!