Gupse Özay'ın "Yeni anne" paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.