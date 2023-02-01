Hadise sahnede kendinden geçti, dansıyla kendisine hayran bıraktı | Video

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan, ancak evliliği yalnızca 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Boşandıktan sonra adeta özüne dönen ve dekolteli paylaşımlarına hız veren şarkıcı, konserindeki dansıyla yine sosyal medyayı salladı.