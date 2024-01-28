Video Magazin Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!
Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!

28.01.2024 | 20:11

Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırmıştı. Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör, bugün üç yıldır birliktelik yaşadığı müteahhit ve işletmeci sevgilisi Yusuf Bakoğlu ile bugün sessiz sedasız evlendi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı. Sosyal medyada geceden kareler paylaşan Canan Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi. İşte Canan Hoşgör ve eşi Yusuf Bakoğlu'nun nikahtan ve kutlamadan o pozları!

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