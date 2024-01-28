Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım!
Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanıp 2006'da tekrar evlenmiş, 2012'de de yeniden yollarını ayırmıştı. Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör, bugün üç yıldır birliktelik yaşadığı müteahhit ve işletmeci sevgilisi Yusuf Bakoğlu ile bugün sessiz sedasız evlendi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı. Sosyal medyada geceden kareler paylaşan Canan Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi. İşte Canan Hoşgör ve eşi Yusuf Bakoğlu'nun nikahtan ve kutlamadan o pozları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
00:30
Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video 28.01.2024 | 10:31
02:27
01:23
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 25.01.2024 | 11:11
07:01
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 23.01.2024 | 22:28
00:11
Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 23.01.2024 | 09:38
01:04
00:55
03:19
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 16.01.2024 | 18:16
00:53
01:19
00:47
01:41
01:00
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın sevimli hallerini paylaştı | Video 10.01.2024 | 15:13
01:47
00:18
05:59
Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.01.2024 | 16:22
05:47
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 06.01.2024 | 10:01
00:16
00:18
Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video 05.01.2024 | 10:29