Jennifer Lopez konseri sırasında böcek istilasından böyle kurtuldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dünya turnesi kapsamında İstanbul’dan sonra Kazakistan’da konser verdi. Kazakistan’daki konseri sırasında Jennifer Lopez, bir cırcır böceğinin istilasına uğradı. Elbisesinin üstünde dolanan cırcır böceğini gören ünlü sanatçı, profesyonelce böcekten kurtuldu. İşte konserde yaşanan o ilginç anlar!
