Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bu halleri Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'yı hatırlattı | Video
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Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile evlenen oyuncu Merve Boluğur'un gelinliğiyle yaptığı dans figürleri, akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi. Acun Ilıcalı da Mert Aydın gibi dansa pek uyum göstermemiş, düğündeki bu halleri magazin dünyasında oldukça konuşulmuştu.