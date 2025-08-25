Oyuncu Bestemsu Özdemir evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Oyuncu Bestemsu Özdemir aradığı aşkı sevgilisi Ersin Görkem’de buldu. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem, ani bir kararla evlenme kararı aldı. Ünlü çift, bugün Marmaris’te aile ve arkadaşlar arasında yapılan küçük bir törenle dünyaevine girdi. İşte Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in düğününden ilk kareler!