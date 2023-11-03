Özge Ulusoy'dan yeni yaşa yeni imaj | Video

28 Ekim’de 41. yaşını kutlayan ünlü manken Özge Ulusoy, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. "Yeni yaşım yeni saçım" yorumuyla paylaştığı yeni imajı hayranları ve arkadaşları tarafından çok beğenilen Özge Ulusoy'un son haline beğeni ve yorum yağdı.