Video Magazin Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! | Video
Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! | Video

Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu! | Video

17.02.2024 | 16:35

Günümüzde artış gösteren estetik furyası eskiden kadınları kapsarken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları, kimi zaman ölçülü yapılsa da kimi zaman da dozu kaçabiliyor. Bu isimlerden biri olarak sosyal medyaya damga vuran Rafet El Roman... Şiş görünen yüzüyle verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, konuşmakta ve gülmekte zorluk yaşamıştı. Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken Rafet El Roman'ın ilginç dansı gündem oldu.

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