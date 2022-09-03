Ünlü şarkıcı İzel sahnede şarkı söylerken bayıldı! İşte o anlar | Video

90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsü, tam 31 yıl aradan sonra bir araya geldi. Ancak İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'da gerçekleştirdiği konserde talihsizlik bir olay yaşandı. Ünlü şarkıcı İzel konserin sonlarına doğru sahnede fenalaşıp baygınlık geçirdi. İzel Çeliköz'ün yardımına, dostları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar kameralara ise böyle yansıdı...